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Tartıştığı genci vurarak öldürdü

Olay,  saat 22.30 sıralarında Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Sokak üzerinde bulunan Park’ta meydana geldi. İddialara göre  Ferdi Kara (19), arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada yanlarına tüfekle gelen Celal D. (17) tarafından peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ferdi Kara göğüs, sırt ve kalça kısmından aldığı saçmalarla vurularak öldü.

Tartıştığı genci vurarak öldürdü

Olay,  saat 22.30 sıralarında Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Sokak üzerinde bulunan Park’ta meydana geldi. İddialara göre  Ferdi Kara (19), arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada yanlarına tüfekle gelen Celal D. (17) tarafından peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ferdi Kara göğüs, sırt ve kalça kısmından aldığı saçmalarla vurularak öldü.

20 Ocak 2020 Pazartesi 00:06
Tartıştığı genci vurarak öldürdü

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ferdi Kara’nın öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından öldürülen Ferdi Kara’nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan tüfek parkın yakınında bulunurken,  Cinayet şüphelisi Celal D., ise saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 20.01.2020 16:27
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