Tartıştığı genci vurarak öldürdü

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ferdi Kara’nın öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından öldürülen Ferdi Kara’nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan tüfek parkın yakınında bulunurken, Cinayet şüphelisi Celal D., ise saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.