Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Olay, 14 Nisan’da Gazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre Fatih E., bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı K.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.B. (17), üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp Fatih E.'ye ateş etmişti. Talihsiz genç başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan K.B, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayette kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından zanlı, hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zanlının Adliye’ye sevki sırasında geniş güvenlik önlemi alınırken, çelik yelek giydirildiği görüldü. (İHA)