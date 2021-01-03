Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Olay, saat 21:30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Polat H. ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat H., eşini elleriyle boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat H.,eşini boğduğunu itiraf etti, evden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen polisler kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kadını ilk müdahalenin ardından kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat H. ise polise teslim oldu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.