Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşlı bir adam, akrabasının dükkanına tüfekle kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.
Güncel 15.07.2022, 11:39
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Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi Belediye İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tartıştığı akrabasının iş yerine, evinden getirdiği tüfekle 3 kez ateş etti. Çevredekilerin müdahalesi ile yaşlı adamın elinden tüfek alınarak sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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