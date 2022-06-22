Tartışmalara neden olan Basın Kanunu görüşmeleri ertelendi
Güncel 22.06.2022, 20:09 22.06.2022, 20:12
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Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, yarın TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenirken, Türkiye’nin her yanından tüm basın kuruluşlarının ve kamuoyunun tepkileri, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere, Meclis’teki muhalefet partilerinin de ciddi direniş göstermeleri karşısında, ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Tufan Köse, kendisine bu konudaki müjdeyi ilk ileten oldu. (Haber Merkezi)
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