Tarlada çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu 3 kişi yaralandı.
Güncel 07.07.2022, 19:50
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Alınan bilgiye göre, R.T, F.T ve M.T, Tozluburun köyündeki tarlalarında saman balyalarını kamyona yükledi.
Bu sırada S.D.K, Ö.F.K. ve T.K, saman balyalarının bulunduğu arazinin yanındaki ayçiçeği ekili arazilerini suladı.
Sulamanın ardından yolun çamur olması nedeniyle kamyonun geçememesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, traktörü R.T, F.T. ve M.T'nin üzerine sürdü. R.T. ise ruhsatlı tabancasıyla havaya bir el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan Ö.F.K. ve T.K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.D.K. ise İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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