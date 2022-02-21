“Tarla Kuşuydu Juliet” Çorum’da sahnelenecek
Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından Ephraim Kishon’un “Tarla Kuşuydu Juliet” oyunu Çorum’da sahnelenecek.
Güncel 21.02.2022, 22:05
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Tiyatro tarihinin efsanevi âşıkları Romeo ve Juliet’in kavuşmalarını ve evli-çocuklu hallerini anlatan oyunu, Ali Volkan Çetinkaya yönetiyor.
Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay’ın rol aldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral’a, ışık tasarımı Sinan Mahcup’a ait. Müzikler Gürkan Çakıcı imzasını taşıyor.
Oyun, 25 Şubat Cuma ve 26 Şubat Cumartesi günleri saat 20.00’de Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek. (Haber Merkezi)
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