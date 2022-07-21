Tarımsal yayım ve danışmanlık için sınav yapılacak

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Orhan Sarı, söz konusu sınavın 24 Eylül’de yapılacağını belirterek, sınava lise, ön lisans ve lisans düzeyinde tarımsal alanda mezun kişilerin katılabileceğini bildirdi.

Sınav başvurularıyla ilgili duyuru ve eklerinin Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün web sayfasında duyurular bölümünde yayımlandığını kaydeden Sarı, şunları söyledi:

“Aday, https://tydbis.tarimorman.gov.tr/ adresi üzerinden “e-Devlet ile Giriş” butonundan e-Devlet şifresiyle giriş yaparak Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvurusu için formları doldurup sisteme kayıt olacaktır. (Sistem kullanım kılavuzu https://tydbis.tarimorman.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacak olup sistem bu tarihler arasında kullanıma açılacaktır.) Başvuru yapacak adayların ekte yer alan Sınav Başvuru ve işleyiş takvimi doğrultusunda gerekli işlemlerini tamamlamaları halinde il müdürlüğü ve bakanlıkça onay verilecek olup, sistem üzerinden onaylama aşaması tamamlanacaktır. Adaylar başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmeli başvurusu reddedilmiş ise sistemde görebileceği red gerekçesine göre aynı süreler içerisinde işlem yapmalıdır. Bu suretle sınava başvurusu kabul edilmiş olan adaylar sınav ücretini yatırmak suretiyle sınava girmeye hak kazanabileceklerdir.” (Haber Merkezi)

