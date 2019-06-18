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Tarımsal yatırımlara yeni destek programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, tarımsal yatırımlara destek (IPARD) programı için 6. başvuru çağrı ilanına çıkıldığını, başvuruların 8 Temmuz’da başlayacağını ve 20 Ağustos’ta sona ereceğini bildirdi.

Tarımsal yatırımlara yeni destek programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, tarımsal yatırımlara destek (IPARD) programı için 6. başvuru çağrı ilanına çıkıldığını, başvuruların 8 Temmuz’da başlayacağını ve 20 Ağustos’ta sona ereceğini bildirdi.

18 Haziran 2019 Salı 23:44
Tarımsal yatırımlara yeni destek programı

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Yalvaçer, bu programın ülke çapında toplam destek bütçesinin 60 Milyon Euro olduğunu belirterek, Çorum’un da aralarında bulunduğu illerde destek oranının % 55 olduğunu açıkladı. Yalvaçer, desteklenecek yatırımların “Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” başlığı altında toplandığını da ifade etti.

Mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan “IPARD Programı Fonu”ndan sağlanıyor. (Haber Merkezi)
 

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