Tarımsal yatırımlara yeni destek programı

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Yalvaçer, bu programın ülke çapında toplam destek bütçesinin 60 Milyon Euro olduğunu belirterek, Çorum’un da aralarında bulunduğu illerde destek oranının % 55 olduğunu açıkladı. Yalvaçer, desteklenecek yatırımların “Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” başlığı altında toplandığını da ifade etti.

Mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan “IPARD Programı Fonu”ndan sağlanıyor. (Haber Merkezi)

