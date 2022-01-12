“Tarımsal üretim yapanların kredi oranları artırılmalıdır”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva, Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan, Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsaları konsey üyeleri katıldı.

Türkiye’de Covid-19 pandemisi döneminde üyelerden gelen talep ve önerilerin TOBB aracılığıyla hükümete ve bakanlığa iletildiğinin belirtildiği toplantıya katılan Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat da bir konuşma yaparak girdi maliyetlerinde meydana gelen fiyat artışları ve para piyasalarındaki dalgalanma başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini açıkladı.

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’nda üyelerinin sorunlarını dile getiren Özkubat konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Buradaki toplantının esas amaçlarından birisi üretici ve tüketici arasındaki fiyatın en asgariye indirilmesidir. Bu amaçla konumuz zincir marketlere gelecek ama zincir marketler temel tüketim maddelerini 28 gün tüketimli olarak satılmaktadır. Buna rağmen 60-90 gün vadeyle ürün tedariki yapmaktadır. Bundan kaynaklı finans maliyetinden dolayı ürünlerin tüketiciye yansıması yüksek rakamlarda oluşmakta. Eğer biz bu konuya sahip çıkarsak üretici de düşük maliyetlerle ürün almaya başlarlar.

Basit bir örnek vereyim. Vatandaştan 5 TL'ye nohut alınıyor ancak market bu ürünü 13-14 TL'ye satıyor. Bugün Türkiye'de temel gıda maddelerinin fiyatını zincir marketler oluşturuyor. Onlar gıda maddelerini vadeli aldıkları için finans maliyeti ürünün üzerine yansıyor. Bundan dolayıdır ki ürünün fiyat oluşumundaki en büyük etken budur. Bu nedenle zincir marketler gıda ürünlerini kısa vadeli olarak almaları gerekiyor. Buna sahip çıkmanızı rica ederim.

Mesela ben yumurtacılık sektöründeyim. Maalesef üretim yapan sektörler kur artışından büyük zarar gördü. Viol ambalaj maliyetleri inanılmaz derece arttı. Hammadde ve yem maliyetleri yükseldi. Bu nedenle yumurta fiyatı yükseldi. Girdi maliyetlerindeki artış çok gündeme gelmedi. Birlik 1,3 TL olan yumurta bugün 0,85 TL'den satılmaktadır. Üreticiler bu nedenle mağdur olmuştur. Biz maliyetleri yüksek kurdan aldık zarar ettik. Ayrıca tarımsal üretim yapan üyelerin Ziraat Bankası aracılığıyla kullandığı kredilerinin miktarlarının artırılmasını da talep ediyoruz”

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Özkubat’ın konuşmasının ardından söze giren Bakan Mehmet Muş da Perakende Kanunu içinde zincir marketlerle ilgili konunun tartışılmaya devam ettiğini, bozulabilir ürünlerde ödeme vadelerinin indirilebileceğini vurgulayarak; “Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Zorlama yaptığımız zaman firmalar başka yollara girebilir” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)