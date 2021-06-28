Tarımsal sulamaya 15 yılda 131 milyon 197 bin liralık yatırım

Tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin Özel İdare tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çorum İl Özel İdaresi, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

Çorum İl Özel İdaresi, Çorum ili sınırları içerisinde bulunan 14 ilçe, 759 köy ve 393 bağlıda yaşamlarını sürdüren 132.276 kırsal nüfusa 5302 sayılı kanun kapsamında hizmet götürmektedir.

Çorum İl Özel İdaresi 2005 yılından bugüne kadar köy ve bağlılarda tarımsal sulama sektöründe; 11.446.107,75 TL ödenek ile 29 adet sulama göleti,

19.464.752,13 TL ödenek ile 14 adet küçük ölçekli sulama göleti, 100.286.689,80 TL ödenek ile 396 adet sulama kesisi işi gerçekleştirmiştir.

İlimizde 208 bin hektar sulanabilir arazi olup, 2020 yılı sonu itibariyle İl Özel İdaremiz tesisleri ile 31 bin hektar alan sulanabilir hale gelmiştir.

İl Özel İdaresi bundan sonra da kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, kırsal kesimin alt yapısını daha da iyileştirmek, köylerimizin hayat standartlarını yükseltmek gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam edecektir.” (Haber Merkezi)

