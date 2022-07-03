Tarımsal sulamada kampanya zamanı

Çağlayan Plastik, 25 yıllık, tarımsal sulama sistemlerinde Borubank adıyla faaliyet gösteren bir işletme.

Çağlayan Plastik, Borubank sulama sistemlerinde, 5 yıl vadeli sıfır faizli Ziraat Bankası kredi desteğine yol gösterici olarak ve kullanılan ürünlerde 10 yıl garanti sözü vererek, tarımsal sulama yapacak üreticilere destek oluyor.

Türkiye’nin her yanında iş yapan firmanın faaliyet alanları şöyle: Tarımsal sulama faaliyetleri, tarla içi damlama sulama sistemleri kurulması, ceviz ve meyve bahçesi kurulumu, proje hazırlanması, toprak analizi yaptırılması, yağmurlama boruları, kangal boru üretimi, çapa makinesi, süt sağma makinesi ve tüm ek parçaları, ücretsiz keşif, dosya hazırlama ve ekipman tedariği.



(Uğur GÖRKEM)

