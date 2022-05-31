Tarımsal insansız kara aracı

İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz Mustafa Tuluk’un Kayseri Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olan oğlu Ekrem Yiğit Tuluk’un takım kaptanı olduğu bir ekip, tarımsal alanda kullanılabilecek bir insansız kara aracı geliştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Tayyip Özcan’ın danışmanlığını yaptığı 8 kişilik ekibin Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) Yarışması çerçevesinde ortaya koydukları ARF tasarımı, tarım alanında sorunsuz bir şekilde otonom, yarı otonom veya manuel hareket edebilen bir robot sistemi olarak niteleniyor.

Tarımda verimliliği artırmaya yönelik olmak üzere, en büyük problemlerden biri olan yabani otla mücadele amacıyla geliştirilen robot sistemi, aynı zamanda yaptığı bu görevlerle ilgili bilgileri bir ara yüz ortamında gösteriyor. Araçta, arazi çeşitliliğine uyum sağlanabilmesi için palet sistemi kullanıldığı, aracın hasarsız bir şekilde verilen koordinatlardaki görevini tamamlayabildiği belirtildi.



(Haber Merkezi)

