Tarımsal hizmetlere 8.2 milyon harcama

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdür Vekili Mustafa Eker tarafından yapılan açıklamada ilimizdeki tarımsal sulama hizmetlerinden 2020 yılı içinde 12 bin çiftçi yararlandı.

2020 yılı yatırım programı kapsamında birimin Özel İdare bütçesinden 5 adet iş için 1 milyon 17 bin TL, Kültür Bakanlığı yardım programından 1 adet iş için 600 bin TL ve KÖYDES yatırım programından 21 adet iş için 5 milyon 282 bin 631 TL olmak üzere toplam 27 adet proje için 6 milyon 900 bin 378 TL harcama yaptığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü’nün bu 27 projenin tamamını tamamladığı belirtilen açıklamada yapılan sulama tesislerinde toplam çeşitli çap ve atülerde 30 bin 111 metre sulama borusu döşendiği, 22 bin 460 metre sulama kanalı yapılarak sulanabilir tarım arazisinin 29 bin 813 hektardan 31 bin 20 hektara çıkarıldığı ve bu hizmetten 12 bin 119 çiftçinin yararlandığı vurgulandı.

Yayınlanan raporda ayrıca şu bilgilere yer verildi; “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında yapılan protokoller ile Osmancık Nar Yetiştiriciliği, Laçin Kızılca Armudunun Korunması ve Yaygınlaştırılması, Laçin Ceviz Yetiştiriciliği, Mecitözü Silaj Paketleme Makinesi Alımı, Oğuzlar Ceviz Paketleme Makinesi Destekleme, Ortaköy Kibela’nın Hazinesi Şapinuva Pekmezi Geliştirilmesi, Merkez Karadut Ağacını Yeniden Yetiştirilmesi, Merkez Küçük Baş Hayvancığı Geliştirilmesi, Merkez Polen Üretiminin Yaygınlaştırılması, Merkez Bereketli Toprakların Tohumu Alımı, Merkez 161 Köye Tohumluk Alımı, Boğazkale Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Artırılması Projelerine toplam 1 milyon 282 bin 613 TL destek verilmiştir.2020 yılında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından toplamda 8 milyon 182 bin 991 TL ödenek kullanılmıştır”

(Haber Merkezi)