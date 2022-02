“Tarımsal destekler güncellensin”

Tarım, hayvancılık ve sanayi alanında artan maliyetlerin üreticinin belini büktüğünü, üretimin artık yapılamaz hale geldiğini anlatan Tahtasız, AKP ve Saray hükümetinin üretime değil ithalata önem verdiğini, bu durumda gıda krizinin baş gösterebileceğini, verimli Anadolu topraklarında böyle bir durum yaşanmaması için hükümetin bir an önce üreticiyi destekleyici tedbirleri hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Tahtasız, “Son 4 yıldır tarımsal desteklemeler eridi. 4 yıl önce buzağı desteği 600 TL idi, 15 torba yem alıyordu, şimdi 3 torba yem alınabiliyor. Destekler enflasyon oranında güncellenmelidir” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Çorum Merkez Uğrak Köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Köy Muhtarı Yaşar Sayar ve vatandaşlarla sohbet eden Tahtasız, son bir yıl içerisinde mazota yüzde 115, gübreye yüzde 400, yeme yüzde 120, tohuma yüzde 120, zirai ilaca yüzde 100, elektriğe yüzde 120 oranında zam yapıldığına işaret ederek, çiftçinin artık üretemez hale geldiğini söyledi.

Tahtasız, “Besi yapan çiftçilerimiz kilosu 65-70 TL’den kesim yapıyor. 1 kilo et, 25 kilo yem alabilmelidir. 1 kilo süt ise 1.5 kilo yem alabilmelidir. Şu anki fiyatlarla bir kilo süt ile 900 gram yem alınabiliyor.

Hayvansal üretimde süt/yem paritesi 1,5 (bir litre süt ile 1,5 kg yem), et/yem paritesi 1’e 25 (bir kilo et ile 25 kilo yem) pariteyi koruyacak destekleme primi verilmelidir.

Destekler zamanında ödenmelidir. Şu anda Temmuz ayının primleri halen ödenmedi” şeklinde konuştu.

Uğrak Köyü ziyaretine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Kenan Sır ve Burhan Erdem katıldı. (Haber Merkezi)