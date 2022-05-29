Tarımsal destek ödemeleri başladı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerine başlandığını açıkladı.
Güncel 29.05.2022, 19:00
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Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
Kirişci, ıslah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için 830,7 milyon lira, besilik erkek sığır için 111,5 milyon lira, sürü yöneticisi için 63,1 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 5,2 milyon lira, tiftik keçisine ilave olarak 1,8 milyon lira, et piyasası düzenlemesi için 1,6 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 30,4 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.
(AA)
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