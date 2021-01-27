TarımKart sözleşmesi

İmza töreninde Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Kooperatif Müdürü Cavit Temiz ve Muhasebe Müdürü Ethem Ünlü ile Fibabanka adına ise Sincan Şube Müdürü Eylem Kaya ile Şube yöneticileri İlker Balkiraz ve Engin Demirel hazır bulundu.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan törende yaptığı konuşmada banka yetkililerine teşekkür ederek; “Zor durumda olan çiftçinin bir nebze olsun elini rahatlatacak ve kefil-kefalete ihtiyaç olmadan kullanılabilecek “TarımKart” sadece çiftçilerimizin Kooperatifimizden yaptıkları alış-verişlerde geçerli olacaktır. 7 (yedi) ay %0 (sıfır) faizli olan kartla ortaklarımız yaptıkları alış-verişlerini yedi ay sonra ödeyeceklerdir. Kart müracaatları Kooperatifimizin tüm Satış Mağazalarına yapılabileceği gibi, TARIM yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numarası yazıp 3422 ye SMS gönderilerek te yapılabilecektir. Kart ödemeleri ise günü geldiğinde tüm İş Bankası ATM’lerinden ve PTT şubelerinden yapabileceklerdir” dedi.

(Haber Merkezi)