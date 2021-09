“Tarımın sorunlarını birlikte hareket ederek çözebiliriz”

Çorum’un tarımsal durumunun değerlendirildiği toplantı ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Sarı, “İlimizdeki ziraat odaları başkanları ile tarım sektörüne ilişkin konuları ele aldık. Bugün burada aynı masa etrafında toplanıp tarımsal konuları konuşmak, çözüm önerilerini hep beraber değerlendirmek çok önemli, ilimizin tarım sektörü adına çok anlamlı ve değerli. Tarımsal üretimde yaşadığımız sorunlar başta olmak üzere, her konuda birlikte hareket edebildiğimiz takdirde tüm sorunlarımızı kolayca çözüme kavuşturabiliriz. Tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de girdi maliyetini azaltmak, verimi ve kârlılığımızı arttırmak, çevreyi korumak, uluslararası rekabette maliyetleri düşürerek pazar kaybetmemek adına, akıllı tarım uygulamalarını kullanmak son derece önemlidir. Sivil toplum örgütleri, tarımsal oda ve birliklerle yakın çalışmayı çok önemsiyoruz, şu ana kadar hep yakın çalışmalar yaparak üreticilerimize daha iyi hizmet etmeyi gaye edindik. Kurum olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Üzerimize düşen her türlü desteğe her zaman hazırız. Ziraat odalarımızla daha yakın iş birliği içerisindeyiz. Tarım şehri olan ilimizde bu yılda farklı çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmemiz için kapımız her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımıza daima açıktır” dedi. (Haber Merkezi)