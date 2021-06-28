Tarımın sorunları görüşüldü

Yapılan ilk toplantıda kurumda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürleri ile il müdür yardımcıları ve il müdürü ile bir araya gelindi.

Daha sonra toplantıya Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da katıldı. Sektörün sorunları ve talepleri iletildi. Ortak bir nokta belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Genel Müdürümüze sorunlarımızı dinlemek ve sahada bizleri ziyareti için kendisine teşekkür ederiz, sağ olsun Pazar günü bile sektörle toplantı yapması bizi çok mutlu etti. İlimizle ilgili sorunları değerlendirdik. Bizleri dinleyerek taleplerimizi not aldı. İlimiz adına faydalı bir toplantı oldu” dedi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum çiftçisi olarak zor bir yıl yaşadıklarını söylerken, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da, “Sağolsun Genel Müdürümüz Ankara'da yanına gittiğimizde de bizleri dinliyor ve zaman ayırıyor. Biz Çorum'a ve Çorum çiftçisine nasıl daha çok hizmet ederiz noktasında gayret etmekteyiz. Bu hizmet noktasında sağ olsun Genel Müdürümüz tüm enerjisi ile bizi destekliyor ve önümüzü açıyor” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise, Çorum’un tarıma ilişkin taleplerinin iletilmesine adına verimli bir toplantı yapıldığını belirterek, “Genel Müdürümüzün sorunlara ve taleplere yaklaşımı bizi ziyadesiyle memnun etti” ifadelerini kullandı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün da Çorum'un gerek İl Müdürlüğü ve gerekse tarımsal örgütlerinin diri hareket etmelerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Oda ve birliklerin Ankara'da her ay ziyaret ederek taleplerini ilettiğini kaydeden Üstün, “Bizler de bu gayreti görünce çok mutlu oluyoruz. Çorum'daki bu birlik ve beraberliği çok önemsiyorum. Çorum için bu heyecanlarından dolayı hepsini tebrik ediyorum. Olaylara yaklaşımları, üretici adına taleplerini çok önemsiyorum. Çorum bu özelliği ile fark yaratıyor. Ben bugün buraya gelip Çorum tarım üzerinde değerlendirme yapmalarından çok memnun oldum. İnşallah çözüm için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız” dedi. (Haber Merkezi)

