“Tarımı geliştirmekte kararlıyız”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığı ile yapılan destek çalışmaları hakkında bilgi veren Kavuncu, Çorum tarımının daha gelişerek, katma değeri yüksek ve istihdam alanlarının artırılması için çalıştıklarını kaydetti.

Milletvekili Kavuncu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çorum TKDK aracılığı ile Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere işleme ve pazarlama ile kırsal alan yatırımlarına yönelik 3 ana sektör ve 16 alt sektörde kırsalda birçok yatırıma %40-%70 arasında hibe verilmektedir.

Türkiye genelinde ilk akredite olan illerden olan Çorum’da ilk proje kabulü 2011’de yapılmış olup, hibe ödemeleri 2013 yılında gerçekleşmiştir.

2020 yılında; 71,8 Milyon TL yatırım tutarlı 174 projeye 26,3 Milyon TL hibe ödendi. Projelerin sıkı takibi sonucu, planlanan hibe ödemesinin üzerinde bir performans göstererek, son yılların rekor hibe ödemesi yapıldı.

İşlemleri tamamlanan 60 milyon lira yatırım, 30 milyon lira hibe tutarlı 157 adet proje Tarım ve Orman Bakanlığımızda yapılan proje değerlendirme ve seçim komisyonu toplantılarında, belirlenen ve kamuya ilan edilen şeffaf kriterler ışığında seçimleri yapılarak sözleşmeye bağlandı.

Yenilenebilir enerji alanında verdiğimiz desteklerle toplamda 15 MW üretim kapasitesine ulaşıldı.

2019 yılı sonuna kadar destek verilen üretim kapasitesi 5,7 MW iken 2020 yılında 9.Çağrıda yaklaşık 9,2 MW’lık kapasite içeren 27 adet başvuru kabul gördü.

Çorum’da ilk defa üretici birliklerimize TKDK desteği verildi.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1 adet süt soğutma ve depolama tankı, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı, 1 adet saf su cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve süt taşıma için 1 adet tır aldı. 2,2 milyon lira yatırım tutarlı projeye 1 milyon lira hibe ödendi.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliği, 4 adet süt soğutma ve depolama tankı, 4 adet transfer pompası, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı ve 4 adet süt toplama aracı aldı. 1 milyon 260 bin lira yatırım tutarlı projeye 630 bin lira hibe ödendi.

Çorum İlimizin de içerisinde yer aldığı ve Ülkemizde ilk defa 12 ilde uygulanan LEADER desteği için İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ile 2 milyon 232 bin lira, Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği ile 1 milyon 922 bin lira %100 hibeli bütçe kullanımı için sözleşme imzalandı.

2021 yılında; Yeni imzalanacak sözleşmeler hariç olmak üzere, 2020 yılından devam eden 67,1 Milyon TL yatırım tutarlı 105 projeye 2021 yılında 35,7 Milyon TL hibe ödeyeceğiz.

Yeni çıkılacak çağrılara yönelik olarak; tanıtım, bilgilendirme ve potansiyel yatırımcı tespitine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Şehrimiz tarımının kalkınmasında önemli bir yapı olarak hizmet veren Çorum TKDK yönetici ve çalışanların gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” (Haber Merkezi)