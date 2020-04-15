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“Tarımda üretim devrimi şart”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Köylüyü bu milletin efendisi kılmak” önümüzde ki en acil görevdir dedi.

“Tarımda üretim devrimi şart”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Köylüyü bu milletin efendisi kılmak” önümüzde ki en acil görevdir dedi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 01:36
“Tarımda üretim devrimi şart”

İyi Parti Grubu tarafından TBMM Meclis Başkanlığı’na sunulan “Tarımda Üretim Planlamasının Faaliyete Geçmesi” ne yönelik Meclis Araştırma Önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Grubu adına önerge üzerinde konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Köse, “dünyada tarımda kendi kendine yeten ender ülkelerden biriyken bugün, arpadan, mısıra, soyadan, mercimeğe kadar her şeyi ithal eder duruma geldik” dedi.

Çiftçinin ve üreticinin sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini ifade eden Köse, TBMM kürsüsünden şöyle seslendi:

ÇİFTÇİNİN BORCU 130 KAT ARTTI

"Çok para veriyoruz" diyor iktidar. "Veriyoruz, mutlu edemiyoruz" diyor. Çiftçiye bakıyorsunuz, hakikaten mutlu değil. Bunu şöyle de örnekleyebiliriz arkadaşlar: bakın, Gazi Mustafa Kemal "Çiftçi milletin efendisidir, köylü milletin efendisidir" diyen bir anlayışı temsil ediyordu. Sizin hangi anlayışı temsil ettiğinizi söylemeye bile gerek duymuyorum. 2002'de geldiğinizde çiftçinin bankalara olan borcu 1 milyar liraydı, bugün neredeyse tarlası ipoteksiz bir çiftçi kalmadı, borç 130 milyara çıkmış, 130 kat artmış.”

TARIMDA ÜRETİM PLANLAMASI YOK

Dünyanın en bereketli topraklarına sahipken, tarımda kendi kendine yeten nadir ülkelerden biriyken şimdi yürütülen yanlış politikalar sonucu bir çöküş yaşandığını vurgulayan CHP’li Köse, şunları ifade etti:

“Tarımsal, kırsal veriler hem TÜİK bazında hem kamu kurumları bazında yeterli değil, yani birbiriyle uyumlu değil, mütenasip değil. Arazi kullanım planlaması yok, tarımsal üretim planlaması yok. Bakın bunu hafife almayın, büyük ovalarda bile böyle bir planlama yok. O nedenle ne yaparsanız yapın, bu kısır döngüyü düzeltmek mümkün değil, en kısa sürede planlamaya geçmek ve tarımın ve kırsal kesimin planlanmasının acilen yapılması gerekiyor.”

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Tarımda Üretim Planlamasının Faaliyete geçirilmesi için verilen Meclis Araştırma Önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

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