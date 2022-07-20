Tarımda üretici enflasyonu yüzde 148,90 arttı
TÜİK, Haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. TÜİK'e göre tarımda üretici enflasyonu yıllık %148,90 arttı.
Türkiye İstatistik Kuırumu (TÜİK) Haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Tarımda üretici enflasyonu yılda %148,90 arttı, aylık olarak ise %0,66 azaldı.
Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,66 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %148,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,98 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,91 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,32 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %15,48 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,39 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %12,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %10,69 artış gerçekleşti.
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %64,63 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve %70,00 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %277,14 ile lifli bitkiler ve %184,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.
Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, %23,82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %21,74 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise %29,01 ile yağlı meyveler ve %23,11 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. (Haber Merkezi)
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