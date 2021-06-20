Tarımda onaylanan projeler görüşüldü

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında yapılan toplantıda bakanlığında “Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı” çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi konusu ele alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı tarafından proje sahiplerine İl Müdürlüğü toplantı salonunda projelerinin yürütülmesi süreçleri hakkında bilgiler verilen toplantıda daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Yüksel, ilimizde kırsal alanda tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 2006 /2020 yılları arasında 52 milyon 758 bin 50 TL proje tutarlı 116 adet projeye toplam 26 milyon 379 bin 25 TL ödeme yapıldığını söyledi.

Vali Yardımcısı Yüksel yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ilk olarak 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup beş yıllık programlar dahilinde yürütülmektedir. Son olarak dördüncü dönem bakanlar kurulu kararı ile uygulanmaktadır.

Çorum ili olarak 2006-2012 yılları arasında makine ekipman desteklemeleri olarak 33 milyon 898 bin 291 lira proje tutarı olan 4 bin 305 projeye 16 milyon 718 bin 898 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 09.06.2021 tarih itibariyle değerlendirme süreci biten ve ilimizde değerlendirilen 51 proje bakanlığımız tarafından onaylanmış ve ilimizde hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanmıştır.

Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 14.etap projelerinden 47 adet Aile işletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesi (Balya makinesi, Yem Karma Makinesi, Süt Sağım Ünitesi, Silaj Makinesi) konusunda proje desteklenmiş olup toplamda 5 milyon 77 bin 512 liralık proje tutarlı projelere 2 milyon 538 bin 759 TL hibe sağlanacaktır.

Ayrı zamanda ekonomik yatırımlar konulu (Güneş Enerji Sistemleri, Hububat Silosu Yapımı, Çeltik Fabrikası Kurulumu ve Fabrika Modernizasyonu ) projelerden toplam 8 milyon 56 bin TL proje bedeli olan 4 adet proje desteklenmeye hak kazanmış olup toplamda 4 milyon 26 bin TL hibe ödemesi yapılacaktır”

Toplantı üreticilerin soruları, görüş ve önerilerini dile getirmesi ile son buldu.

(Haber Merkezi)

