Tarımda hibe destekli düve alımına başvurular sürüyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, 4 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereği desteklemelerin başladığını söyledi.

Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için destekleme tarihlerinden önce başvurularını yapmalarını gerektiğini hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Sarı, Çorum’da damızlık gebe düve ve 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır ve manda alımına % 40 hibe desteği uygulaması yürürlüğe girdiğini ve 2020 yılı için başvuruların 07 Aralık 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağını, başvuru süresi boyunca yetiştiricilerin İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmalarını ve bu desteklemeden faydalanmalarını istedi.

Bakanlık tarafından 2020 yılı için desteklemeye esas gebe düve fiyatının 14.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatının 8.000 TL/baş gebe manda fiyatının 12.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatının ise 7.000 TL/baş olarak belirlendiğini ifade eden Sarı, bu destekleme için işletme kapasitesini 20 başa tamamlayan işletmelerin desteklemeden faydalanacağını, yeni hayvancılık yapmak isteyenler için ise büyük bir girişim desteği olduğunu vurguladı.

Orhan Sarı, ayrıca düveler, düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM), damızlık sığır yetiştirici birliklerinden, süt üretici birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden temin edilmesi gerektiğini ve destekleme kapsamında alınan düvelerin 2 yıl süreyle mücbir sebepler dışında satılamayacağını ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı; “Hayvancılık desteklerinden buzağı desteklemesi için birinci dönem başvurular 31 Aralık 2020'ye kadar, ikinci dönem için ise 1 Nisan 2020-15 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak, malak desteklemesi için birinci dönem başvurular 31 Aralık 2020, ikinci dönem başvurular 1 Temmuz 2021-1 Ağustos 2021'de olmak üzere 2 dönem halinde yapılacak, dişi manda desteklemeleri ve sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğinin başvuruları 31 Aralık 2020’ ye kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)