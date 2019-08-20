“Tarımda daha fazla proje üretmeliyiz”

Sunuma Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, kurum yetkilileri ve çiftçiler katılırken, Recep Yüksel “proje üretin” çağrısında bulundu.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in proje konusunda bilgilendirme konuşması ve çağrısının ardından açıklama yapan Orhan Sarı, daha çok proje göndermeyi amaçladıklarını dile getirerek, “En çok zorlandığımız konular yeni projeler. Bu sorunu hep birlikte aşacağız arkadaşlarımızdan sürekli yardım isteyin. Çorumlu üreticinin yaptıklarını daha yukarıya taşıyabilirsek ne mutlu. Bu öğrendiklerinizi çevrenize de anlatın” dedi. Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı yatırım konuları ise şunlar; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı bu tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği (hindi, kaz) işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri. Sunumun ardından katılımcıların soruları cevaplandı ve program son buldu.

(Esra ESEN)