Tarım’a teknik eleman alınacak

Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortak yürütülen ‘Halk Elinde Akkaraman Irkı Islahı' Projesi kapsamında bir teknik eleman alımı yapılacağı bildirildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı tarafından yapılan açıklamada projede teknik eleman olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar ve başvuru koşulları şu şekilde duyuruldu :

T.C. vatandaşı olması. Türkiye'de bulunan Üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu Üniversitelerin Ziraat Fakültesi zootekni bölümü veteriner fakülteleri Ziraat fakültelerine bağlı meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği veterinerlik sağlık ve ziraat teknisyeni hayvancılık alanı mezunu olmaları. Askerlikle ilişiği ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 ay tecilli olması. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması. Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması arazi koşullarında araç kullanma pratiği olması projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir. projenin yürütüleceği il veya ilçe’de ikamet etmesi tercih sebebidir.”

Müracaatların İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü müracaat kabul bürosuna a-Müracaat dilekçesi b-Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti c-Nüfus cüzdan fotokopisi d- Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge e- İkametgah belgesi f-Ehliyet g-Kısa özgeçmiş varsa yüksek lisans doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti h-Sabıka kaydı belgesi ve i-Sağlık raporu ile yapılacağı belirtilen açıklamada müracaatların 6-16 Temmuz tarihlerinde yapılabileceği, sözlü mülakatın 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10.00’da Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)

