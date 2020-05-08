Tarım’a 2 bin 153 sözleşmeli personel

Bakan Pakdemirli, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke olduğunu ifade ederek, güçlü altyapısının yanı sıra toplumun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle ülkenin bu alanda ABD ve Avrupa'dan daha iyi bir mücadele verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük ivme kazandığını dile getiren Pakdemirli, "Bütçemizin de yüzde 55'ini çiftçimize yani tarımsal desteklere ayırdık. 2020 tarımsal destekleme bütçemizin yarıdan fazlası olan toplam 22 milyar liranın, 12,4 milyar liralık destekleme ödemesini de bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık." dedi.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin de konuşan Pakdemirli, "Daha önce açıklamış olduğumuz 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alıyoruz." dedi.

Yatırımlar ve desteklerle Türkiye'ye güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdıklarını kaydeden Pakdemirli, bu kapsamda tarımsal hasılayı son 18 yılda 7,5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardıklarını anlattı. Pakdemirli, salgın sürecinde üretici ve tüketiciyi mağdur etmemek için tedbir aldıklarına da işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Hazineye ait tarım arazileri için nisan, mayıs ve haziran kiralarını 6 ay erteledik. Ayrıca yine Hazineye ait tarıma elverişli arazilerin, çiftçimize, üreticimize bedelsiz tahsis edilmesini sağladık. Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içindeyiz. Küçük aile işletmelerine destek olmak amacıyla büyükbaş hayvan başına 65 lira ve küçükbaş hayvan başına 6,5 lira olmak üzere, toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Pakdemirli, hükümet ve bakanlık olarak bütün imkanlarıyla çiftçilerin yanında olduklarını dile getirdi. Bakan Pakdemirli, tarım il ve ilçe müdürlerine aktarılan bütçeleri ve yerel idareden sağlanan kaynakları tasarruflu ve etkili kullanmaları çağrısında da bulundu.

(AA)