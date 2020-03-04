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Tarım’a 2 bin 153 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız” dedi.

Tarım’a 2 bin 153 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız” dedi.

04 Mart 2020 Çarşamba 19:29
Tarım’a 2 bin 153 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, 2019-2020 yıllarında değişik unvanlarda göreve başlayan 488 aday memur için hazırladıkları 10 günlük temel eğitimin sonuna gelindiğini söyledi.

Bakanlığın, hedeflerine ulaşmasında önemli bir işlevi olan insan kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, insan gücü planlamasını yürüttükleri projeler doğrultusunda gerçekleştirmek amacıyla 2020 Yılı Aday Memur Eğitimi'ni ilk defa ülke genelinde toplu olarak yaptıklarını anlatan Pakdemirli, bunun faydalı ve başarılı olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Memur adaylarına tavsiyelerde bulunan Pakdemirli, her konuya meraklı olmalarını istedi. Pakdemirli, şunları kaydetti: “Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Başvuru tarihi en yakın zamanda Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir, hayırlı uğurlu olsun. İhtiyaç oldukça Bakanlığımız kendisine kadrolu eleman alımı konusunda gerekli başvuruları, gerekli kurumlara yapıyor, izinleri alıyor ve devam ediyor” diye konuştu.

(AA)

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