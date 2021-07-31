Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, paylaştığı 28- 31 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 98 orman yangının 88’inin kontrol altına alındığını, 10 yangını ise kontrol alma çalışmaları devam ediyor. Adana'da 20 yangından 1’ni, Osmaniye'de 4 yangından 1’i, Antalya'da 12 yangından 3'ü, Mersin'de 7 yangından 3'ü, Muğla'da 5 yangından 2'si devam ediyor.

İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne ,Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Aydın, Bitlis, Çanakkale, Çorum ve Isparta yangınları kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.