Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Güncel 22.02.2022, 01:09
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen” ifadelerini kullandı.
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