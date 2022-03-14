“Tarım ve hayvancılıkta hatırı sayılır bir yerdeyiz”
Vali Mustafa Çiftçi, TÜİK tarafından yayınlanan istatistiklere bakıldığında Çorum’un da içerisinde yer aydığı TR83 bölgesinde istihdamın yüzde 38’inin tarım, yüzde 18’inin sanayi, yüzde 44’ünün ise hizmet sektörü tarafından sağlandığını belirterek, “Tarım sektörü istihdam sağlayan en büyük ikinci sektör konumunda” dedi.
Güncel 14.03.2022, 22:04
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreninde konuşan Vali Çiftçi, Çorum’da 535 bin hektarlık tarım arazisi, 475 bin hektarlık orman alanı, 224 bin hektarlık tarım dışı alan ve 68 bin hektarlık çayır ve mera alanı bulunduğunu söyledi.
Çorum’un bir tarım memleketi olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Türkiye genelinde ilk 10’da üretimi yapılan birçok tarım ürünü var. Yine 243 bin büyükbaş ve 323 bin küçükbaş hayvan varlığı var. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de hatırı sayılır bir yerdeyiz” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)
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