“Tarım ve hayvancılıkta hatırı sayılır bir yerdeyiz”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreninde konuşan Vali Çiftçi, Çorum’da 535 bin hektarlık tarım arazisi, 475 bin hektarlık orman alanı, 224 bin hektarlık tarım dışı alan ve 68 bin hektarlık çayır ve mera alanı bulunduğunu söyledi.

Çorum’un bir tarım memleketi olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Türkiye genelinde ilk 10’da üretimi yapılan birçok tarım ürünü var. Yine 243 bin büyükbaş ve 323 bin küçükbaş hayvan varlığı var. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de hatırı sayılır bir yerdeyiz” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)