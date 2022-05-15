“Tarım ve hayvancılık ülke ekonomisinin temel taşıdır”

Milletvekili Ceylan, ülke genelinde 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL´lik tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Yağlı tohumlu bitkiler desteğinin (pamuk, ayçiçeği, kanola, aspir) 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, katı organik gübre desteğinin 195 milyon 77 bin 205 lira, kırsal kalkınma desteğinin 8 milyon 900 bin 947 lira, sertifikalı tohum üretim desteğinin 6 milyon 308 bin 817 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteğinin 2 milyon 13 bin 346 lira ve hayvan gen kaynakları desteğinin 1 milyon 374 bin 785 lira olarak belirlendiğini belirten Ceylan, yapılan destekleme ödemeleriyle yılın ilk 5 ayında, 2022 yılı bitkisel üretim destekleri bütçesinin yüzde 91'inin ödemesinin tamamlanacağını kaydetti.

Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlamayı unutmayan Milletvekili Ceylan, çiftçilerin ülke kalkınmasında, ekonominin büyümesinde, sofralara ulaşan türlü nimetin üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğini söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Milli ekonominin temeli ziraattır” sözleriyle açıklamasına devam eden Ahmet Sami Ceylan, tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirtti.

Milletvekili Ceylan, “İlimizde tarım ve hayvancılığın kalkınması bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilimizde, tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız her yıl artarak devam etmektedir. Bu vesileyle, emekleriyle toprağı yoğuran, sezonları süresince alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

