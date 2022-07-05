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Tarım ve hayvancılık ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ ile korunacak

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ne ilişkin Çorum’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Güncel 05.07.2022, 22:06
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Tarım ve hayvancılık ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ ile korunacak

Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek,  İl Tarım Müdürü Orhan Sarı ve gazeteciler katıldı.
Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Kodek, “Dünyamızdaki son gelişmeler bizlere gıda üretiminin önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemiz her bölgesinde farklı tarım ve hayvancılık üretimi yapılabilecek mümbit topraklar üzerine kurulmuş, benzersiz nimetlerin yetiştiği bir ülkedir. Türkiye’miz tarımsal ve hayvansal gıda üretiminde Avrupa’da başı çekmekte olup, kendi kendine yetebilen nadir ülkeler arasındadır” dedi.
2023 hedefleri doğrultusunda bir taraftan içinde bulunulan dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek diğer taraftan da geçmişten bu yana sahip olunan tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojiler ile güçlendirmek ve çeşitlendirmek için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirten Kodek, “Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. ‘Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Kodek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’nü imzaladığını kaydetti.
“BİRİNCİ ŞART EĞİTİM”
Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da halkın güvenli gıdaya ulaşması için eğitimin şart olduğunu ifade etti. Eğitim seviyesinin yükseldiğinde bilinçli tarım olacağını kaydeden Sarı, “Pandemi sürecinde gıdanın halka arzında sıkıntılar yaşadık. Bakanlık olarak bizim amacımız birim alanda en fazla verimi en sağlıklı en kaliteli ürünü almak. Bunun birinci şartı da eğitimden geçiyor” dedi.
 

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