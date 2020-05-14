Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı

Koronavirüs salgını yüzünden insanlığın “küresel bir felaket” yaşamakta olduğu şu günlerde ise, “ülkenin gıda üretiminde kendi kendine yeter durumda olmasının” önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Zira, bu süreçte tüm ülkeler kendi içine kapandı, hayatın devamı açısından zaruri ihtiyaç maddelerini yerli üretimle karşılamanın ne kadar önemli olduğu “çarpıcı bir biçimde” anlaşıldı.

Çevrenin kirletilmesi, doğal dengelerin bozulması ve verimli tarım arazilerinin, meraların yapılaşmaya açılması başta olmak üzere, çeşitli yollarla ekim alanlarının daraltılması bakımından son derece hoyrat davrandığımız ve bunun olumsuz sonuçlarını ağır biçimde yaşamaya başladığımız tartışılmaz bir gerçek. En hayati tarım ürünlerini ihraç eder duruma gelişimiz, bunun somut kanıtı.

Bir ürünün dünya fiyatları, iç piyasa fiyatlarının altında kaldığında, maliyeti düşürecek destekler hayata geçirileceğine, hemen ihracata yönelmek suretiyle içerideki üretici devre dışı bırakılıyor. Üretici tarımdan kopup, ucuz işgücü olarak kentlere yığılıyor ve hem tarımın zayıflaması, hem de kentlerin hormonlu büyümesi şeklinde çift taraflı bir tahribat yaşanmaya başlanıyor.

Tarım arazilerinin toplulaştırılması yönündeki çabalar takdire değer, ama ekilmeyen arazi için çiftçiye ödeme yapılması, “üretim planlaması” ile, üretim-tüketim-ihracat veya ithalat dengelerinin kurulamaması, çiftçinin üretime teşvik edilmemesi, tersine caydırılması, gerçekten akıl alır gibi değil. Neyse ki, ülkelerin büyük ölçüde kendi kaderiyle başbaşa kaldığı pandemi sürecinde, gıda üretiminin önemi daha iyi anlaşılmış görünüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, insanlarımızı, evinin önündeki avuç içi kadar toprak parçasına bile bir şeyler dikmeye çağırması, bize göre tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazeteniz ÇORUM HABER, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, tarım adına yeni bir sayfa açıldığına inanarak, devleti, tarım ve hayvancılığı tam ve koşulsuz biçimde desteklemeye, başta Çorum çiftçisi olmak üzere ülkemizin tüm çiftçilerini de gerçek bir üretim seferberliğine çağırıyor.

(Haber Merkezi)