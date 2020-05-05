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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Tarım ürünlerinde fiyatlar açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hububat ve bakliyat ürünlerinin alım fiyatlarını ve verilecek destek miktarlarını açıkladı. Tarımsal ürünlerin alım fiyatları, bu yıl sezon başlamadan açıklandı.

05 Mayıs 2020 Salı 21:17
Tarım ürünlerinde fiyatlar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1650 lira olarak açıklarken, arpa için 1275 lira fiyat verdi. Erdoğan’ın açıklamasına göre; sert ekmeklik buğday taban alım fiyatı ton başına 1.350 TL'den 1.650 TL'ye çıkarıldı. Arpa için taban alım fiyatı ise ton başına 1.100 TL'den 1.275 TL'ye yükseltildi.

Hububatta ton başına prim ve destek ödemesi ise 230 TL olarak belirlendi. Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3.500 TL, yeşil mercimekte 3.200 TL, nohutta ise 3.350 TL olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 TL olarak açıklandı.

(Haber Merkezi)

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