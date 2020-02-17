Tarım ÜFE Ocak’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,48 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,94, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,37 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,60 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,55 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 10,27 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 39,39 ile turunçgiller oldu.

Buna göre endekste kapsanan 86 maddeden, 1 madde bu ay endekse girerken, 18 maddenin ortalama fiyatında azalış gerçekleşti. 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)