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Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 arttı.

Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 arttı.

17 Eylül 2019 Salı 12:37
Tarım-ÜFE Ağustos'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,50 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,72, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,56 azalış, balıkçılıkta yüzde 0,82 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,33 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,60 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 5,55 azaldı

Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 6,04, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,70, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,18 artış, çeltik yüzde 5,17, üzüm yüzde 8,09 ve yağlı meyveler yüzde 1,03 azalış gösterdi.

Ağustos 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden; 46 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.

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