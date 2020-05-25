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Tarım-ÜFE % 8.58 arttı

Nisan ayında yıllık yüzde 8,58 arttı, aylık yüzde 0,55 azaldı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:54
Tarım-ÜFE % 8.58 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,68 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,69, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,58 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,10 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,54 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,84 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 4,64 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 25,95 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 29,14 ile turunçgiller oldu. Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 1,04 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 4,14 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 4,56 ile yağlı meyveler ve yüzde 8,00 ile çeltik oldu.

Nisan 2020'de, endekste kapsanan 77 maddeden, 3 madde bu ay endekse girerken, 16 madenin ortalama fiyatında azalış olurken 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

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