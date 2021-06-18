Tarım-ÜFE % 20,20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE' de Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,43 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,35 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 34,76 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,04 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,36, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,48 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 43,54 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Aylık en fazla artış yüzde 7,82 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda gerçekleşti

Endekste kapsanan 82 maddeden, 25 maddenin ortalama fiyatı azalırken, 16 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 41 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

