“Tarım, temel ulusal refah kaynağıdır”

Ülkelerin özellikle tarımsal ürünlere yönelik ihracat kısıtlamalarını son bir yıl içerisinde sıklıkla görmeye başladıklarını belirten Vargeloğlu, “Tarımsal üretime sağlanan kısıtlı destek ne yazık ki insanları cezbetmemekte ve tarımla uğraşan nüfusumuzun yaş ortalaması gittikçe artmaktadır. Geleneksel yöntemlerle yapılan, teknolojik imkanları kullanmayan tarım uygulamaları maalesef kaynaklarımızın boşa harcanmasına neden olmaktadır” dedi.

Dünya çapında 5 trilyon dolarlık pazara sahip olan tarım sektörünün, dijital

teknolojilerle daha verimli hale geleceğini kaydeden Vargeloğlu, “Deva Partisi vizyon olarak ülkemizin karşı karşıya bulunduğu her sorun ve konuya bütünsel bir bakış açısıyla geleceği düşünerek yaklaşıyoruz. Bu bağlamda açıkladığımız üniversite modeline destek olarak liseleri, kaliteli bir üniversite sistemine giden yolun kritik ve olmazsa olmaz unsurları olarak görüyor ve yüksek öğrenimin bir bileşeni kabul ediyoruz.

Tarım Lisesi modeli ile geleceğin teknoloji ve girişimcilik dalgalarından birini tarımda yakalamayı hedefliyoruz. Bu model ile Türkiye'de tarım sektörünün yükselişe geçmesine katkı sunacak ve yaygın bazda ekonomik gelişmeyi tetikleyeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)