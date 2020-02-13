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“Tarım sorunlarının takipçisiyiz”

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret ederek çiftçinin ve üreticinin sorunlarının çözümü için destek istedi. Ayrıca bu sene uygulamaya başladıkları sertifikalı arpa tohumluk yetiştirme projesi hakkında bilgiler verdi.

“Tarım sorunlarının takipçisiyiz”

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret ederek çiftçinin ve üreticinin sorunlarının çözümü için destek istedi. Ayrıca bu sene uygulamaya başladıkları sertifikalı arpa tohumluk yetiştirme projesi hakkında bilgiler verdi.

13 Şubat 2020 Perşembe 22:20
“Tarım sorunlarının takipçisiyiz”

Yapılan ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, “Yapmış olduğumuz görüşme gayet verimli ve olumlu geçmiştir. Çorum’un sorunlarını dile getirdik, çözüm önerilerini de gayet yapıcı ve olumlu bulduk, ayrıca hazırladığımız projemiz hakkında bilgiler verdik. Çorum şartlarında en iyi arpa tohumunu üreterek, çiftçiye ucuz ve kaliteli bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için azami gayret gösteriyoruz. Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'ın Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nda olması sorunlarımızın çözümü ile ilgili gayreti, daha önceden yapmış olduğu destekler bizleri son derece memnun etmiştir. Milletvekilimizin aynı zamanda ziraat mühendisi olması sebebiyle sorunların üzerine mühendis gözüyle bakarak gitmesi üreticimiz için büyük bir şanstır” ifadelerini kullandı.

Çorum'un önemli bir tarım kenti olması nedeniyle üretim potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Milletvekili Ceylan ise, “Tarımsal sorunların çözümlerini iyi biliyoruz. Çiftçiyi, toprağı, ürünü ve tüketici çok yönlü olarak ele almalı ve menfaatlerini koruyan bir uygulama ile yaklaşım sağlanmalıdır. Çiftçilerimizin sorunlarının çözümü noktasında her konunun takipçisiyim. Yapılması planlanan projeye de her türlü desteği sağlayacağız. Bu ve bunun gibi projelerin hızlandırılması için çaba sarf ediyoruz. Sosyal ve ekonomik gelişmişlik tarıma bağlıdır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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