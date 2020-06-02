Tarım Müzesi için ilk adım atılıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, önceki gün kuruma kazandırılan yeni slaj makinesinin teslim törenine katılan AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya kurmaya başladıkları Tarım Müzesi’nin ilk eserlerini gezdirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan mini Tarım Müzesi hakkında bilgi veren Orhan Sarı, bu malzemelerin 15 yıl önce Uğurludağ Kaymakamı tarafından köylerden toplandığını söyledi. Sarı, Çorum’da Tarım Müzesi oluşturulması adına bu tarım aletlerini Çorum’a getirdiklerini de kaydetti.

Ziraat Mühendisi olan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan da en az 30-40 yıllık olan tarım aletlerini incelediği sırada yanındaki kişilere isimlerini sormayı ihmal etmedi.

(Haber Merkezi)