Son Dakika

“Tarım Müdürü’nün istifası çözüm değil”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Partili İl Genel Meclisi Üyelerinin, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’yı liyakatsizlik ve devleti zarara uğratmakla suçlayarak görevden alınmasını istemesiyle ilgili konuyu değerlendirdi.

Güncel 11.05.2022, 19:54 12.05.2022, 19:38
348
“Tarım Müdürü’nün istifası çözüm değil”

Tahtasız, “tarım projelerinin yarım bırakılmasında, atıl vaziyette olmasında, projelerin çiftçinin, üreticinin hizmetine sunulamamasında sadece Tarım Müdürü mü suçlu? Hükümetin hiç mi suçu yok? Tarım müdürünün istifa etmesi çözüm değil, Hükümetin komple istifa etmesi gerek. Erken seçime gidilmesi, sandığın halkın önüne getirilmesi şart oldu” dedi.

İl Genel Meclisinde; Çorum’un Dodurga ilçesinde bulunan bölgenin ilk ve en büyük Tıbbi Aromatik Fide Üretim Tesisi, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’nın isteği ve büyük kâr edileceği şeklindeki açıklamasıyla kuruma devredilmesi, İl Genel Meclisi bütçesinden de tesise kaynak sağlanması, ancak tesisin 343 bin lira zarar etmesi gündeme geldi.
Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dodurga İlçesinde bulunan ve 4 milyon TL harcanarak 2017 yılında yaptırılan tıbbi aromatik bitki üretim tesislerinin atıl durumda bırakılmasını 2020 yılının Ekim ayında gündeme getirdiklerini, tesisin bir an önce Dodurga ve bölge halkının hizmetine açılması için yetkililere çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile 2.500 m2 kapalı alan, 20.000 m2 açık alan üzerine 4 milyon TL harcanarak yapılan tıbbi aromatik bitki üretim tesisinin atıl durumda olduğunu gündeme getirdiklerinde Hükümet temsilcilerinin konuya sessiz kaldığını bildiren Tahtasız, “o zaman neden sessiz kaldınız? Çağrımıza neden kulak vermediniz?” diye sordu.

Tahtasız, “Önemli olan yatırımı yapmak veya açmak değil, işletilebilir, sürdürülebilir olmasıdır. Bu tür yarım kalan yatırımlar her ilçede var. Ya tarımsal sulama, ya içme suyu, ya baraj, ya da turistik tesis her ilçede yarım bırakılmış yatırımlar mutlaka var. 83 milyon vatandaşımızın ödediği vergilerden oluşan bütçeyi lütfen düzgün ve yerinde harcayın, milli servetimizi heba etmeyin. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Siyasi rant elde etmek için yatırım yapmayın. Yaptığınız yatırımlara sahip çıkın, sahip çıkamıyor ya da işletemiyorsanız açıp da milli serveti çarçur etmeyin” ifadesini kullandı.
Yarım bırakılmış veya üreticinin hizmetine sunulamamış tarım içerikli yatırımlara değinen Tahtasız, “Boğazkale Emirler Köyü Tarımsal Sulama Göleti ve Gökyakup Deresi göleti, 2017 yılında sondaj dahil tüm altyapı işleri tamamlanmış, ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamış.

İskilip Derekargın göleti; 2015 yılı Haziran ayında ihale edilmesine rağmen, (11 milyon 913 bin TL bütçeli) 2021 yılı Haziran ayında göletin kanallarının bitirileceği söylendi. Fakat bu projenin sulama kanalları halen tamamlanmadı. 
Mecitözü Geykoca göleti, 2019 yılında ihale edildi (18 milyon 200 bin TL bütçeli), ödenek yetersizliğinden dolayı beklemeye alındı.
Mecitözü Kozören Tarımsal Sulama Göleti; 2 derenin kuruması nedeniyle susuz kaldı, hiçbir çalışma yok. 
Oğuzlar Yağmurdere Göleti 2015 yılında ihale edildi (17 milyon TL bütçeli), 2018 yılında bitirilmesi planlandı, halen tamamlanmadı.
Osmancık Obruk Dutludere sulama projesi, 2011 yılında ihale edildi, yüzde 50’si tamamlandı, diğer kalan kısmı yarım bırakıldı.
Eskiköy ve Eşençay tarımsal sulama göleti 2017 yılında ihale edildi, 5 yıldır göletin suyu yok. Kızılırmak'tan su verileceği söylendiği halde halen su verilemedi” diye konuştu.
Tarımsal projelerin bir an önce tamamlanarak üreticinin hizmetine sunulmasını isteyen Tahtasız, “AKP’li İl genel Meclis Üyelerine soruyorum: Tarım Bakanlığı AKP’ye ait değil mi? Tarım Bakanının, hükümetin hiç mi suçu yok. Beceriksizliğinizi bürokratların üzerine yıkmaya kalkışmayın. Tek çare hükümetin istifa etmesi ve seçime gidilmesidir” ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@