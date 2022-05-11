“Tarım Müdürü’nün istifası çözüm değil”

Tahtasız, “tarım projelerinin yarım bırakılmasında, atıl vaziyette olmasında, projelerin çiftçinin, üreticinin hizmetine sunulamamasında sadece Tarım Müdürü mü suçlu? Hükümetin hiç mi suçu yok? Tarım müdürünün istifa etmesi çözüm değil, Hükümetin komple istifa etmesi gerek. Erken seçime gidilmesi, sandığın halkın önüne getirilmesi şart oldu” dedi.

İl Genel Meclisinde; Çorum’un Dodurga ilçesinde bulunan bölgenin ilk ve en büyük Tıbbi Aromatik Fide Üretim Tesisi, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’nın isteği ve büyük kâr edileceği şeklindeki açıklamasıyla kuruma devredilmesi, İl Genel Meclisi bütçesinden de tesise kaynak sağlanması, ancak tesisin 343 bin lira zarar etmesi gündeme geldi.

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dodurga İlçesinde bulunan ve 4 milyon TL harcanarak 2017 yılında yaptırılan tıbbi aromatik bitki üretim tesislerinin atıl durumda bırakılmasını 2020 yılının Ekim ayında gündeme getirdiklerini, tesisin bir an önce Dodurga ve bölge halkının hizmetine açılması için yetkililere çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile 2.500 m2 kapalı alan, 20.000 m2 açık alan üzerine 4 milyon TL harcanarak yapılan tıbbi aromatik bitki üretim tesisinin atıl durumda olduğunu gündeme getirdiklerinde Hükümet temsilcilerinin konuya sessiz kaldığını bildiren Tahtasız, “o zaman neden sessiz kaldınız? Çağrımıza neden kulak vermediniz?” diye sordu.

Tahtasız, “Önemli olan yatırımı yapmak veya açmak değil, işletilebilir, sürdürülebilir olmasıdır. Bu tür yarım kalan yatırımlar her ilçede var. Ya tarımsal sulama, ya içme suyu, ya baraj, ya da turistik tesis her ilçede yarım bırakılmış yatırımlar mutlaka var. 83 milyon vatandaşımızın ödediği vergilerden oluşan bütçeyi lütfen düzgün ve yerinde harcayın, milli servetimizi heba etmeyin. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Siyasi rant elde etmek için yatırım yapmayın. Yaptığınız yatırımlara sahip çıkın, sahip çıkamıyor ya da işletemiyorsanız açıp da milli serveti çarçur etmeyin” ifadesini kullandı.

Yarım bırakılmış veya üreticinin hizmetine sunulamamış tarım içerikli yatırımlara değinen Tahtasız, “Boğazkale Emirler Köyü Tarımsal Sulama Göleti ve Gökyakup Deresi göleti, 2017 yılında sondaj dahil tüm altyapı işleri tamamlanmış, ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamış.

İskilip Derekargın göleti; 2015 yılı Haziran ayında ihale edilmesine rağmen, (11 milyon 913 bin TL bütçeli) 2021 yılı Haziran ayında göletin kanallarının bitirileceği söylendi. Fakat bu projenin sulama kanalları halen tamamlanmadı.

Mecitözü Geykoca göleti, 2019 yılında ihale edildi (18 milyon 200 bin TL bütçeli), ödenek yetersizliğinden dolayı beklemeye alındı.

Mecitözü Kozören Tarımsal Sulama Göleti; 2 derenin kuruması nedeniyle susuz kaldı, hiçbir çalışma yok.

Oğuzlar Yağmurdere Göleti 2015 yılında ihale edildi (17 milyon TL bütçeli), 2018 yılında bitirilmesi planlandı, halen tamamlanmadı.

Osmancık Obruk Dutludere sulama projesi, 2011 yılında ihale edildi, yüzde 50’si tamamlandı, diğer kalan kısmı yarım bırakıldı.

Eskiköy ve Eşençay tarımsal sulama göleti 2017 yılında ihale edildi, 5 yıldır göletin suyu yok. Kızılırmak'tan su verileceği söylendiği halde halen su verilemedi” diye konuştu.

Tarımsal projelerin bir an önce tamamlanarak üreticinin hizmetine sunulmasını isteyen Tahtasız, “AKP’li İl genel Meclis Üyelerine soruyorum: Tarım Bakanlığı AKP’ye ait değil mi? Tarım Bakanının, hükümetin hiç mi suçu yok. Beceriksizliğinizi bürokratların üzerine yıkmaya kalkışmayın. Tek çare hükümetin istifa etmesi ve seçime gidilmesidir” ifadesini kullandı.