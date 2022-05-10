“Tarım Müdürü 343 bin liralık reklam yaptı”

Tarım İl Müdürü Orhan Sarı’nın Özel İdare’den katkı istemek amacıyla katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında “Bu işten kâr edeceğiz” dediğini anımsatan Bektaş, “Bu işler ahkam kesmekle olmuyor. Pandeminin arkasına sığınarak da olmuyor bu işler. Tarım İl Müdürü 343 bin liraya kendi reklamını yaptı. Doğru, Özel İdare’nin verdiği para boşa gitmedi. Tarım Müdürü bu parayla çok güzel reklam yaptı. Tüyü bitmedik yetimin vebali Tarım Müdürü’nün boynunda olsun. Terzi bile dikeceği bir şeyi 10 kez ölçüp biçiyor. Tarım Müdürü’nü buraya davet ettik gelmedi, 3-4 aydır kaçıyor. Bu işler kaçmakla olmaz. 343 bin lira büyük bir vebaldir. Bu parayla reklamını da güzel yaptı” dedi.

AŞIK: “SARI, GÖREVDEN ALINMALI”

İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, Tarım Müdürü Orhan Sarı’nın biran evvel görevden alınması gerektiğini söyledi.

Dodurga tıbbi aromatik bitki üretimi tesisindeki zararın hesabının mutlaka sorulması gerektiğini kaydeden Aşık, “Devleti zarara uğratanlar niçin halen yerlerinde durur? Bunun hesabını İl Genel Meclisi olarak biz soramayız ama birileri sormalı. En azından görevden alınmalı. Adliye ne güne duruyor? Niçin suç duyurusunda bulunulmuyor? Devleti zarara uğratanların yaptıkları yanına kâr mı kalmalı? Bunun hesabı sorulsun. Basiretsiz, liyakatsiz yöneticilerden hesap sorulmalı” dedi.

BEK: “SORGUSUZ SUALSİZ HER YERE PARA AKTARMAYALIM”

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ise, bundan sonraki süreçte gelen her kuruma sorgusuz sualsiz bütçe ayrılmaması gerektiğini dile getirdi.

“Bu durum karşısında Meclis olarak biraz da kendimizi sorgulamalıyız” diyen Bek, sorgulamadan, araştırmadan hiçbir kuruma para aktarılmaması gerektiğini ifade etti.

ORHAN SARI NE DEMİŞTİ?

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Türkiye'nin en büyük ve modern tıbbi aromatik bitki serasının Çorum’da olduğunu belirterek yapılan çalışmalar neticesinde 1 yıl içinde Çorum’a 1 milyon liralık getiri sağlayacaklarını açıklamıştı. Tüm illerin belediyelerine yazı yazdığını anlatan Sarı, serada üretilen çiçeklerle ilgili büyük miktarda talepler aldıklarını söylemişti.

Orhan Sarı, tarım konusunda yapılan destek ve hibelerin 1 lirasının dahi boşa harcanmadığını açıklamıştı.

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Tesisi, Çorum’un Dodurga ilçesinde 120 bin metrekare alan üzerinde 3 milyon 35 bin lira yatırım ile yapıldı.

(Taner ŞİMŞEK)