“Tarım, milli ekonominin temeli olmaktan çıkarıldı”

Çalışma kapsamında Mecitözü ve köylerine ziyaretler düzenleyen DEVA heyeti, tarım eylem planını hakkında vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce İzmir İktisat Kongresi ile tarım politikasının temel ilkesini “Milli ekonominin temeli ziraattır” şeklinde belirlediğini anımsatan İl Başkanı Vargeloğlu, “Kendi parası ile toprak satın alarak çiftlik ve çiftçilik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliği tarıma, ziraata örnek olmuştur. Ancak 20 yıllık Ak Parti yıkım iktidarında tarım milli ekonominin temeli olmaktan çıkmış, çiftçi mağdur edilmiştir” dedi.

Tarımın unutulduğunu ve çiftçinin cezalandırıldığını kaydeden Vargeloğlu, “Çorum gibi tarımın merkezi olan ilimizde ihtiyacımız olan ziraat fakültesi açılmamış, açılamamıştır. İktidarın yereldeki yetkilileri ve bürokratları ziraat ve tarıma önem vermesi gerekirken şaşalı bir şekilde havuz temeli atmakta ve yüzme hayalleri kurmaktadır” şeklinde konuştu.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, bugüne kadar Çorum, Sungurlu, Boğazkale, İskilip ve Mecitözü’nde tarım eylem planını anlattıklarını ve 26 Haziran’dan bugüne kadar 120’ye yakın ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’de ilk kez bir muhalefet partisi, iktidarının ilk 90 ve 360 gününde izleyeceği yol haritasını, tüm aşamaları ve bütçelendirmesi ile kamuoyuna açıklıyor” dedi.

(Haber Merkezi)

