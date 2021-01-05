“Tarım market Çorum’a yakıştı”

Ziraat Odası tarafından Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan Tarım Market’e giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hem marketi gezdi, hem de ürünler ve çalışmalar hakkında Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’dan bilgiler aldı.

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım Market’ten alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek hal-hatır sordu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’dan tüm tarım ürünlerinin bulunduğu Tarım Market’ten çiftçilerin kolaylıkla ve daha uygun fiyatlarla alışveriş yaptığı bilgisini alan Milletvekili Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde çiftçilere sağlanan imkanlar ve yapılan hizmetleri hatırlattı. Çiftçileri her zaman baştacı yapan bir iktidarın olduğunu anlatan Ceylan, Çorum’da da tarım konusunda çok büyük hamlelerin yapıldığını dile getirdi. Özellikle de sulu tarım konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Milletvekili Ceylan, Ziraat Odası’nın da böyle bir market açarak çiftçilere büyük kolaylık sağladığını görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Ceylan’ın ziyareti sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral da hazır bulundu.

(Haber Merkezi)