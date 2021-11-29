Tarım Kredi Market açıldı
Güncel 29.11.2021, 20:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatları “çok uygun” dediği Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, Çorum’da da Bahabey Caddesi üzerine şube açtı.
Açılışını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın gerçekleştirdiği markette çiftçilerin, üreticilerin ve kooperatiflerin ürünlerinin yanı sıra temel gıda ve temizlik maddeleri yer alıyor.
Marketin açılışı ile birlikte vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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