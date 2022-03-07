Tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri % 20,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verisini açıkladı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2020 yılında 106 TL olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 20,6 artarak 2021 yılında 127 TL oldu. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2020 yılında 2 bin 894 TL den yüzde 19,5 artarak 2021 yılında 3 bin 457 TL oldu.

2020 yılında 115 TL olan mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 19,9 artış göstererek 2021 yılında 138 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 21,5 artış göstererek 97 TL'den 117 TL'ye yükseldi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2020 yılında 2 989 TL'den yüzde 19,2 oranında artarak 2021 yılında 3 bin 563 TL olurken, kadın işçiler için 2020 yılında 2 bin 349 TL olan ücret yüzde 21,9 artarak 2021 yılı için 2 bin 863 TL oldu.

Mevsimlik kadın işçilerde en yüksek günlük ücret 2020 yılı için Ordu ilinde, 2021 yılı için ise Ardahan ilinde ödendi. Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret ise 2020 ve 2021 yılı için İzmir ilinde gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

