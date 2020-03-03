Tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 17,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal işletmelerde 2019 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 87 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14,4 artarak 2 bin 422 TL oldu.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 14,9 artış göstererek 94 TL olurken kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 17,9 artış göstererek 79 TL oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 13,7 oranında artarak 2 bin 486 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 22,4 artarak 2 bin 41 TL oldu. Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 141 TL ile Çanakkale ilinde, kadın işçiler için 111 TL ile Giresun ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 61 TL ve kadın işçiler için 50 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 3 bin 253 TL ile Bursa'nın, kadın işçilere 2 bin 330 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 2 bin TL ile Kilis ilinde, kadın işçiler için bin 987 TL ile Antalya'da gerçekleşti.

(Bülent USLU)