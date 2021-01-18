Tarım ile Beltaş arasında “hayvan kesimi” protokolü

2021 yılında Çorum’da bulunan şarta tabi hayvanların kesimi ve kavurma işleminin yapılmasına dair protokol, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü arasında imzalandı.

Bu kapsamda Çorum’daki hayvancılık işletmelerinde, tüberküloz ve brucella hastalığı ile ilgili mevzuatlar gereği büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şarta tabi kesilmesi ve kavurma yapılarak tüketime sunulması işlemi Beltaş A.Ş. kesimhanesinde yapılacak.

Yapılan imza töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “İlimiz yüksek bir hayvancılık potansiyeline sahiptir. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta kendimize sürekli yeni hedefler belirlemekteyiz. İl Müdürlüğümüz olarak hayvan hastalıkları yönünden sahada titiz bir çalışma yürütmekteyiz. Özellikle ilimizde hastalıktan ari işletmeleri artırmak, hastalıktan ari köyler oluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bununla birlikte mevcut hayvancılık işletmelerinde oluşabilecek şarta tabi hastalıklar kapsamında yapılacak kesim işlemlerini, ilimizin en modern mezbahasında kesilerek kavurma haline dönüştürülecektir. Bu kapsamda yapılan protokolün tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise “İlimizin modern mezbahasında her koşulda halkımızın hizmetinde olabilmesi için bugün bu anlaşmayı imzalamış bulunuyoruz. Biz bu tesisimizin kapasitesini artırarak bölgede adından söz ettirmek istiyoruz. Önceliğimiz hijyen ve halk sağlığıdır. Yapılan bu anlaşma protokolünün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)